Министерство труда и социальных дел Чешской Республики готовит программу, которая позволит значительно ускорить трудоустройство украинцев.

Об этом 21 мая заявила глава чешского ведомства Ярослава Немцова, передает Радио Свобода.

В Чехии сейчас количество свободных рабочих мест достигло рекордного числа, незанятыми остаются более 260 тысяч мест, заявила министр Ярослава Немцова. Это прежде всего медицинские сестры и работники социальной сферы, а также рабочие средней технической квалификации, строители.

Министр труда Чехии Ярослава Немцова на прошлой неделе посетила Украину, в частности, посольство Чехии в Украине, а также генеральное консульство во Львове, чтобы договориться об упрощении и ускорении процедуры оформления разрешения на работу.

В частности, предусматривается увеличение количества рабочей силы из Украины с правом трудоустройства на два года до 19 600 человек.

Сейчас в Чешской Республике работает 374 тысячи иностранцев, из них 280 тысяч – граждане ЕС, 94 тысячи - граждане из других стран Европы и Азии. Украинцы из этого количества составляют 70 тысяч.

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