Стартапу Ossic, который должен был выпустить первые в мире полноценные наушники с "3D-звучанием" удалось привлечь через крауфандинговый сбор средств $6 млн. Однако, его руководство объявило о закрытии.

Об этом сообщает Techcrunch.

По данным журналистов, Ossic привлёк от сервиса Kickstarter $2.7 млн на разработку проекта. Ещё $3.2 млн удалось привлечь через платформу Indiegogo. Основатели стартапа предлагали пользователям вложиться в наушники нового поколения, которые должны были полностью передавать "3D-звук".

Компания оформила десять тысяч предзаказов, но успела произвести лишь 250 пар наушников. Издание отмечает, что Ossic обещала массовое производство уже этой весной.

"Нам очень жаль, что мы не можем доставить вам продукт. Мы хотим, чтобы вы знали, что наша команда сделали всё возможное, включая инвестированное собственных сбережений и работу без зарплаты", говорится в заявлении.

Причиной неудачи Ossic назвала медленное развитие VR-индустрии. Для завершения производства уже предзаказанных наушников стартап попросил ещё $2 млн.

Полторы тысячи недовольных инвесторов вступили в группу в Facebook, угрожая подать коллективный иск против Ossic.

Как сообщала "Страна", космический отель Aurora Station примет на орбите первых туристов с Земли в 2022 году. О намерении построить космический отель объявил калифорнийский стартап Orion Span.

Напомним, что аналитики США назвали самые перспективные ниши для открытия бизнеса в 2018 году.