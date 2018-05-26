Установлен механизм комплектования и обеспечения органов охраны госграницы инспекторами-кинологами и служебными собаками, их подготовки и использования. Утверждены правила содержания, кормления, перевозки и разведения служебных собак Госпогранслужбы.

Соответствующая Инструкция утверждена приказом МВД от 26 марта 2018 года № 234, который вступил в силу 18 мая 2018 года.

В органах охраны государственной границы используются, в частности:

розыскные собаки пограничной службы (для охраны госграницы вне пунктов пропуска с целью поиска и обнаружения правонарушителей и их следов, преследования, задержания и конвоирования);

розыскные собаки пограничного контроля (для использования в пунктах пропуска через госграницу с целью поиска и обнаружения правонарушителей в ТС и грузах, их преследования, задержания и конвоирования);

специальные собаки (для поиска и обнаружения наркотических средств и психотропных, взрывчатых веществ, стрелкового оружия и боеприпасов и т.п.);

минно-розыскные собаки (подготовленные для обнаружения мин, взрывоопасных боеприпасов и других взрывчатых устройств).

Администрация Госпогранслужбы организует подготовку инспекторов-кинологов и служебных собак, которая осуществляется в Кинологическом учебном центре ведомства. Также ведется их учет.

Предусмотрено, что инспекторы-кинологи со служебными собаками проходят первичную и специальную подготовку, переподготовку (дрессировка строевых собак), повышение квалификации.

При использовании на службе собакам через каждые 20 - 30 минут непрерывной работы предоставляется отдых на 8 - 10 минут. При использовании в течение длительного времени увеличивается время отдыха.

Установлено, что доставка инспекторов-кинологов со служебными собаками в места несения службы (на расстояние 5 км и более) и обратно к месту постоянного содержания собак осуществляется служебным автотранспортом.

Кроме того, установлено, что органы охраны государственной границы еженедельно уведомляют кинологическое подразделение ведомства об результатах подготовки и использования инспекторов-кинологов со служебными собаками.

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