С 1 октября 2018 года Укрзализниця повышает цены, что станет вторым этапом роста стоимости тарифов украинской железной дороги, чей первый этап пройдет уже 30 мая.

Осенью к стоимости проезда пассажиров в общих, плацкартных, купейных вагонах с 4-местными купе и мягких вагонах с 2-местными купе поездов внутреннего сообщения будет применяется индексация в размере 1,12 (то есть цена на билеты в вагонах всех типов повысится на 12 %). Стоимость билета и плацкарты определяется путем умножения тарифа на коэффициент индексации по календарным периодам.

Соответствующие изменения предусмотрены приказом Мининфраструктуры от 20 апреля № 184, который вступит в силу со дня официального опубликования.

Документом также повышается стоимость перевозки грузобагажа в специальных вагонах и устанавливается в размере 5,62 грн (сейчас 2,81 грн) за 1 вагоно-километр независимо от загрузки вагона. Стоимость перевозки вагонов пассажирского парка, независимо от формы собственности, в пустом состоянии устанавливается в размере 5,48 грн (сейчас 2,49 грн) за 1 вагоно-километр.

Как сообщала "Страна", в "Укрзализныце" рассказали о планах запустить прямой поезд "Мукачево - Будапешт".

Мы писали, как Укрзализныця поднимет цены на пассажирские билеты и тарифы перевозки багажа.

Ранее в "Укрзализныце" передумали покупать подержанные немецкие "электрички".