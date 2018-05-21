Группа нардепов предложила праздновать День Европы в один день с Днем Победы - 9 мая. Соответствующие изменения в Кодекс законов о труде предложено внести принятием законопроектом № 8381.

Инициативу пытаются обосновать необходимостью включить День Европы в число официальных праздничных дней ввиду стратегического курса Украины на европейскую интеграцию.

Украина присоединилась к празднованию Дня Европы в 2003 году - согласно указу Президента № 339/2003 этот день отмечается в третью субботу мая.

В Европейском Союзе постоянной датой празднования является 9 мая, поскольку именно в этот день в 1950 году была провозглашена так называемая "Декларация Шумана". Роберт Шуман, министр иностранных дел Франции, стремился избежать в послевоенный период новых разрушительных конфликтов и создать систему наднациональных органов, которые бы эффективно способствовали сближению, защиты общих интересов и ценностей европейских государств.

"Празднование Дня Европы в Украине одновременно со странами ЕС показало бы общность евроинтеграционных ценностей, общность видения прошлого и будущего нашего континента", - считают некоторые нардепы.

Нардепами-инициаторами данного законопроекта значатся

Рудик Сергей Ярославович (Блок Петра Порошенко);

Медуниця Олег Вячеславович (Народный фронт);

Маркевич Ярослав Владимирович (Самопомощь);

Петренко Олег Николаевич (беспартийный);

Галасюк Віктор Валерьевич (Радикальная партия);

Кишкар Павел Николаевич (беспартийный)

Фото: w1.c1.rada.gov.ua

Как сообщала "Страна", Вятрович настаивает на переносе выходного дня с 9 мая. Он также выразил надежду, что Верховная Рада поддержит данную инициативу.

Напомним, что в Раду внесли законопроект по отмене Дня Победы 9 мая.