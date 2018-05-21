Депутаты Верховной Рады собрались объединить День Победы с Днем Европы
Группа нардепов предложила праздновать День Европы в один день с Днем Победы - 9 мая. Соответствующие изменения в Кодекс законов о труде предложено внести принятием законопроектом № 8381.
Инициативу пытаются обосновать необходимостью включить День Европы в число официальных праздничных дней ввиду стратегического курса Украины на европейскую интеграцию.
Украина присоединилась к празднованию Дня Европы в 2003 году - согласно указу Президента № 339/2003 этот день отмечается в третью субботу мая.
В Европейском Союзе постоянной датой празднования является 9 мая, поскольку именно в этот день в 1950 году была провозглашена так называемая "Декларация Шумана". Роберт Шуман, министр иностранных дел Франции, стремился избежать в послевоенный период новых разрушительных конфликтов и создать систему наднациональных органов, которые бы эффективно способствовали сближению, защиты общих интересов и ценностей европейских государств.
"Празднование Дня Европы в Украине одновременно со странами ЕС показало бы общность евроинтеграционных ценностей, общность видения прошлого и будущего нашего континента", - считают некоторые нардепы.
Нардепами-инициаторами данного законопроекта значатся
Рудик Сергей Ярославович (Блок Петра Порошенко);
Медуниця Олег Вячеславович (Народный фронт);
Маркевич Ярослав Владимирович (Самопомощь);
Петренко Олег Николаевич (беспартийный);
Галасюк Віктор Валерьевич (Радикальная партия);
Кишкар Павел Николаевич (беспартийный)
Фото: w1.c1.rada.gov.ua
Как сообщала "Страна", Вятрович настаивает на переносе выходного дня с 9 мая. Он также выразил надежду, что Верховная Рада поддержит данную инициативу.
Напомним, что в Раду внесли законопроект по отмене Дня Победы 9 мая.