Сегодня, 21 мая, в 14:00 состоялось первое пленарное открытое заседание Второго Сената Конституционного Суда Украины, на котором впервые рассмотрена конституционная жалоба, сообщает Лига нет.

Конституционная жалоба подана Евгением Ращенко касаемо проверки на соответствие Конституции (конституционности) части второй статьи 221-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях в редакции до внесения изменений Законом № 2147-VIII о новых процессуальных кодексах.

Эта норма предусматривала, что постановление суда, принятое по результатам рассмотрения дела о проявлении неуважения к суду является окончательным и обжалованию не подлежит. Согласно действующей редакции постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в суд высшей инстанции.

Дело будет рассмотрено в форме письменного производства.

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