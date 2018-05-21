Члены Совета судей Украины утвердили новое Положение о помощнике (помощниках) судьи. Он определен - как специалист, который обеспечивает выполнение судьей полномочий по осуществлению правосудия.

Об этом сообщает ЮрЛига.

Отдельно урегулирован вопрос функционирования помощника судьи-члена Совета судей Украины - он подотчетен только судье, который является его непосредственным руководителем.

Так, помощник судьи-члена Совета судей Украины - это работник патронатной службы, который обеспечивает выполнение судьей обязанностей члена Совета судей Украины, а также полномочий по осуществлению им правосудия.

При этом претендовать на помощника, судья, член Совета судей, может только в том случае, когда он реально работает в Совете. Председатель ССУ Олег Ткачук пояснил, что помощник не будет прикреплен к члену Совета, который систематически не является на заседания.

Как сообщала "Страна", глава Хозяйственного суда Николаевской области Константин Василяка стал участником серьезного ДТП на трассе под Николаевом на авто, которого нет в его декларации.

Напомним, что суд оставил Надежду Савченко под стражей еще на 60 суток.