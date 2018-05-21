Полиция показала карту, как будут перекрыты улицы Киева перед финалом Лиги чемпионов
В Киеве на этой неделе будет запрещено, либо ограничено движение транспортных средств по некоторым улицам. На такие меры пошли для организации деятельности фан-зон, а также безопасного движения болельщиков к местам проведения матчей мужского и женского финалов Лиги Чемпионов.
Частичное перекрытие улиц для автомобилей (улица Крещатик от улицы Михайловской до улицы Богдана Хмельницкого) действует с 12 по 31 мая 2018 года, передает сектор коммуникации полиции Киева.
Другие запреты применят с 25 мая 2018: периметр в радиусе 1,5 километра вокруг Национального спортивного комплекса "Олимпийский" будет пешеходный.
В частности, с 20:00 25 мая по 6:00 27 мая будет запрещено движение транспорта на бульваре Леси Украинки, улицах Владимирская, Евгения Коновальца, Богдана Хмельницкого и Крещатик.
Просим водителей учитывать информацию об ограничении движения транспортных средств, выбрать другие маршруты и по возможности пользоваться общественным транспортом.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Как сообщала "Страна", в Киеве объявили повышенный уровень террористической угрозы из-за финала ЛЧ. До завершения финала Лиги Чемпионов подразделения МВД переведены в чрезвычайный режим работы.
Напомним программу мероприятий на финал ЛЧ в Киеве.