Шокирующее фото трех девушек-экстремалок, которые едут на электричке, прицепившись к ней сзади, опубликовано в аккаунте "Киев Оперативный" на Facebook.

"Уважаемые родители, учителя и просто отзывчивые люди! Огромная просьба тем, кто знает родителей этих любительниц экстрима, сообщить им о распрекрасном хобби их детей. На замечания и просьбы прекратить это занятие лишь мило улыбаются. Место посадки: станция городской электрички Троещина 2, Киев. В полицию позвонила", - написала пользовательница.

Эти девушки, которые в поисках острых ощущений катаются на крышах вагонов и вагонных сцепках электричек, на сленге они называются "зацеперами". Это рискованное развлечение набирают популярность в украинской столице, но часто заканчивается травами или смертью.

Фото: facebook.com/KyivOperativ/

Как сообщала "Страна", ранее в киевской подземке погиб очередной зацепер.

Ранее под Киевом на крыше поезда получил серьезные ожоги 18-летний зацепер.

Мы писали, что под Полтавой школьник-зацепер остался без стопы на правой ноге.