Синоптик Наталья Диденко написала, что потепление придет в середине недели.

"В середине недели - почти жара, нагреемся" - пообещала она.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Позже она уточнила, что 23, 24, 25 мая в Украине будет очень тепло, + 25 + 30 градусов.





Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", погода в Киеве в ночь на 9 мая побила 137-летний температурный рекорд

Ранее мы писали, что со вторника в Украину снова вернется жарадо +28 градусов. Об этом написал Гидрометецентр. На западе Украины ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+10 градусов, днем +18...+25 градусов.

Также мы писали, что 21 мая, дожди "умоют" восток Украины и Закарпатье