В полицию Киева в 5:30 утра поступило сообщение о драке территории столичного Гидропарка - между двумя неизвестными. На место немедленно выехали автопатрули и следственно-оперативная группа районного и Главного управлений полиции.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В результате происшествия оба оппонента получили травмы головы, один из них - огнестрельное ранение. Им оказана медицинская помощь. Правоохранители проводят первоочередную проверку, чтобы дать правовую квалификацию инцидента.

Как рассказал начальник следственного отдела Днепровского управления полиции Андрей Пасичник, правоохранители осмотрели место происшествия и пообщались с врачами, которые оказывали пострадавшему, который получил огнестрельное ранение, первую помощь. А патрульные полицейские неподалеку от места происшествия обнаружили стрелявшего.

"Предварительно мы установили, что между двумя посетителями кафе произошел конфликт, который перерос в драку. В результате одном из оппонентов стаканом разбили голову, другой получил слепое огнестрельное ранение головы и руки. Оба пострадавших сейчас находятся в больнице", - добавил Андрей Пасичник.

С места происшествия правоохранители изъяли предметы, похожие на пистолет "Форт 12Р" и гильзы, которые направили на экспертизу. Данный факт должным образом зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Днепровского управления полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Видео: youtube.com/поліція Києва

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