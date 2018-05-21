Синоптик Наталья Диденко, рассказывая о погоде на ближайшие дни, уточнила что 22 мая практически всю Европу поливать дождями.

"Сухие участки - Ирландия, Испания, Скандинавия, Украина. В Украине только западная часть окажется в дождевых облаках, а также некоторые облака захотят попугать Черниговскую, Сумскую и Харьковскую каплями на нос, то есть, несущественно. Преимущественно - солнце завтра", - написала она.

Ночью будет прохладно +7 +12, максимально.

Днем во вторник в большинстве областей ожидается +24 +28 градусов. +27 +28 - это больше касается восточных областей.

"Потепление в Украине к жаре предполагается в среду-четверг, 23-24 мая. В Киеве 22 мая будет без осадков, максимум побегают какие облака вялого северного фронта. Ближайшей ночью в столице +10 +12 градусов, завтра днем ​​около +22 градусов... Потепление в Украине до жары предполагается в среду-четверг, 23-24 мая", -написала она.

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Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", в нашей битве синоптиков. Со вторника в Киеве потеплеет.

Мы писали, что погода в Киеве в ночь на 9 мая побила 137-летний температурный рекорд.

Также мы сообщали, что 21 мая, дожди "умоют" восток Украины и Закарпатье.