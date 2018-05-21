Член партии "Рух новых сил" Северион Дангадзе подписал соглашение со следствием, однако сделал это под давлением, утверждают в партии.

Об этом говорится в сообщении партии на странице Facebook.

"Мы заявляем, что Севериона заставили пойти на лживое соглашение со следствием. Ведь очевидно, что дело развалилось во время следствия, а срок его предварительного содержания под стражей истекает 27 мая", - сообщается ч.

В партии отмечают, что Северион Дангадзе - "мужественный человек", и пошел на соглашение со следствием лишь после того, как давление начали оказывать на его близких. "У него хватило силы воли полгода находиться в СИЗО по лживым обвинениям, три месяца сидеть в "одиночке" без права на свидание, терпеть угрозы, пытки и издевательства, но когда он увидел, что бандиты угрожают жизни его матери - он сдался", - утверждают в партии.

В "Рухе новых сил" также отмечают, что "не важно, что именно будет в соглашении со следствием, потому что оно будет засекречено", и в связи с этим требуют открытого суда по делу Севериона Дангадзе.

Фото: facebook.com/Ruhnovihsyl

5 декабря 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили получил через координатора киевской областной ячейки "Руха новых сил" Севериона Дангадзе от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергея Курченко $500 тыс. на деятельность в Украине.

Дангадзе был задержан 4 декабря. Правоохранители утверждают, что он хотел покинуть территорию Украины.

6 декабря Печерский райсуд Киева арестовал Дангадзе на два месяца без права залога. Впоследствии арест продлевали.

Дангадзе подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256, ч.3 ст.28, ч.4 ст.110-2, ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.4 ст.110-2 УК Украины (в частости, речь идет о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности).

Ранее "Страна" сообщала о "давлении на мальчика". Сакварелидзе прокомментировал новость о сделке Дангадзе со следствием.

Также в партии Саакашвили заявили, что Дангадзе отказался от адвокатов из-за давления.