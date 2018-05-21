В выигранном лондонским "Челси" 19 мая финальном матче Кубка Англии по футболу опальный полузащитник "аристократов" Виллиан, знакомый украинцам по выступлениям за "Шахтёр", вышел на замену только в компенсированное время.

После окончания игры он опубликовал победное фото в Instagram Stories фото, на котором "замазал" главного тренера Антонио Конте с помощью эмодзи и кубков.

Об сообщает сайт SportsRu, который и приводит провокационный скриншот.

Отметим, что в настоящий момент "коллаж" в фото-профиле Виллиана - не доступен.

"Коллаж" стал не первым публичным проявлением возможного конфликта бразильца со своим тренером. Чуть раньше во время интервью на ESPN Brazil на вопрос об отношениях с Конте Виллиан со смехом ответил: "Ты правда хочешь, чтобы я рассказал об этом?".

Игроки "Челси" признали Виллиана лучшим игроком сезона, но у бразильца при этом нет постоянного места в основе: 20 матчей в старте и 16 выходов на замену в АПЛ, 4 – 4 в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне картина была похожей – Конте никогда не видел в Виллиане лидера и игрока, без которого нельзя обойтись.

При предыдущем наставнике - Жозе Моуринью футболист сборной Бразилии играл в основе лондонцев значительно чаще, а в провальный для команды сезон 2015/16 он был "с запасом" лучшим игроком клуба. Давно ходят разговоры, что Моуринью очень хочет забрать бразильца в "МЮ" и этим летом снова повторит попытки. Если Конте останется в "Челси", вполне вероятно, что такой трансфер состоится.

Вероятность того, что сам Конте останется в "Челси", при этом тоже не очень велика.

Весь сезон считалось, что летом итальянец уйдет (за год до окончания контракта), победа в Кубке Англии ничего не должна была изменить, но, возможно, все-таки изменила.

Конте дал яркое послематчевое интервью, которое расценили как ультиматум руководству: или увольняйте (и платите компенсацию в 9 млн), или дайте реальную власть и поддержку.

Фото: sports.ru

Снимок без "редактуры от Вилилана", фото: sports.ru

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