В Киеве в минувшую 20-ю неделю эпидемического сезона было зарегистрировано 8 тыс. 193 больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), что на 12% больше, чем было в 19-ю неделю, когда заболевших было 7 тыс. 213, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника.

По его словам, интенсивность эпидемического процесса в украинской столице находится на уровне, характерном для этого периода года. Показатель заболеваемости составляет 280 (в 19-ю неделю - 246,5) и ниже эпидемического порога на 38,3%.

"По сравнению с предыдущей неделей в столице наблюдается рост заболеваемости как среди детского, так и среди взрослого населения. Взрослых заболело 2 тыс. 675 человек, рост на 17,4%, детей – 5 тыс. 518, рост на 9,3%. В структуре заболеваемости дети составляют 67,4%, а на предыдущей неделе - 69,4%. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 10,4%: 1 тыс. 824 случая, что составляет 33,1% от общего количества заболевших детей и 22,3% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - рассказал Поворозник.

По его словам, в медицинские учреждения за 20-ю неделю эпидсезона госпитализирован 81 человек, из них 73 - дети.

Как сообщала "Страна", в Киеве зарегистрировано три вспышки и более 300 заболевших корью.

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