Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 26,065 грн/$1 с 26,1275 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,055-26,075 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) 21 мая аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,0836 грн/$1 с 26,148 грн/$1. Торговый оборот составил $389,14 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $390,54 млн.

Как сообщала "Страна", нефть на мировых рынках приблизилась к $79 за баррель.

Мы писали, что за три месяца Украина потратила на газ 438 млн долларов.