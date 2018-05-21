Суд отказал в возвращении залога в размере 7 млн грн, внесенного родственниками за нардепа Борислава Розенблата, который проходит по "янтарному делу".

Об этом сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в соцсети Facebook в понедельник.

Соответствующее решение суд принял на заседании 21 мая по рассмотрению ходатайства защиты, близких родственников Розенблата о возвращении средств залога после того, как были выслушаны доводы сторон.

"Напоминаем, народный депутат подозревается в совершении действий предусмотренных ч.4 ст.368 (получение неправомерной выгоды), ч.2 и 3 ст.369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины", - отмечают в САП.

Фото: acebook.com/sap.gov.ua

19 июня 2017 года стало известно о задержании охранника народного депутата Борислава Розенблата при получении взятки в сумме $200 тыс. за решение вопроса с лицензированием добычи янтаря. Позднее ряд СМИ со ссылкой на источник в НАБУ сообщил, что взятка, за которую задержан охранник, предназначалась двум парламентариям, в том числе Максиму Полякову.

20 июня руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что в рамках расследования уголовного производства о незаконной добыче янтаря задержаны шесть человек - трое помощников народных депутатов, один охранник нардепа, два представителя общественной организации, которая занимается борьбой с коррупцией.

По данным НАБУ, следствие установило, как минимум, пять эпизодов преступной деятельности, в результате которой подозреваемые получили от представителя иностранной компании неправомерную выгоду на общую сумму более $300 тыс. Эти средства получены подозреваемыми для обеспечения подготовки законопроектов, незаконного влияния на должностных лиц Госгеокадастра, Гослесагентства, Госгеонедр Украины, органов местного самоуправления с целью беспрепятственного принятия решений в пользу указанной иностранной компании.

Ранее "Страна" сообщала, что суд отказал Розенблату в удовлетворении иска по агентам ФБР.

Также Сытник рассказал, где сейчас работает "раскрытый" агент Катерина.