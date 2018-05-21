Во Львове сотрудницу банка подозревают в присвоении 275 тыс. грн средств клиентов.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Сотрудники полиции установили, что в течение 2017 года сотрудница банка создала и заверила фальшивые заявления клиентов банка на выдачу наличных средств с их депозитных счетов, а потом снимала эти средства, присвоив в общей сложности 275 тыс. грн.

Женщине объявили подозрение в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебный подлог).

Ранее "Страна" сообщала, что во Львове мужчина и женщина в красном плаще подожгли отделение "Сбербанка".

Также в Мукачево ограбили банк.