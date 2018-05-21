В понедельник, 21 мая по Горловке, которая расположена на неконтролируемой Украиной территории, нанесен массированный артиллерийский удар. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Видео повреждений одного из многоэтажных жилых домов опубликовано на Youtube.

Как сообщается, удар был нанесен по жилому дому на улице Шушарина, 11.

"В данном видео показаны последствия прямого попадания боеприпаса калибром 122 мм в жилой дом на ул. Шушарина, 11. Четверо мирных жителей получили ранения. Также повреждено почтовое отделение, расположенное в этом же доме", - говорится в описании к опубликованному видео.

Видео: youtube.com/Донецк24

"Страна" разбиралась, почему в Горловке продолжается кровавое обострение.

В Донбассе продолжается серьезное военное обострение, которое практически не утихает с конца апреля - с момента старта Операции объединенных сил.

Также мы разбирались, что означает "особый порядок", который заменит режим АТО с 30 апреля.

В зоне безопасности командующий Объединенных сил может создавать районы ограниченного доступа – или вообще полностью закрытые для гражданских.

Напомним, что представитель ОБСЕ назвал обстрелы на Донбассе самыми интенсивными с начала года.

"Особое беспокойство вызвала ситуация в Горловке, где до этого царила относительно спокойная ситуация. Ночью в четверг и рано утром в пятницу от этого спокойствия не осталось и следа. Наши наблюдатели на передовой патрульной базе в Горловке слышали примерно 140 взрывов, большинство из которых - от артиллерийских и танковых выстрелов, а также очереди и выстрелы из зенитной установки, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия", - отметил Александр Хуг.