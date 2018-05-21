Цена нефти Brent в понедельник, 21 марта из-за новостей из Венесуэлы и ситуации вокруг Ирана продолжила рост, достигнув $78,77 за баррель.

Об этом пишет "Интерфакс".

Инвесторы продолжают оценивать вероятность снижения поставок нефти на мировой рынок из Венесуэлы после переизбрания президента страны Николаса Мадуро на этот пост.

Кроме того, в центре внимания трейдеров - ситуация вокруг Ирана, которому Евросоюз пообещал придерживаться соглашения по ядерной программе страны, несмотря на выход из него США.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 киевскому времени выросла на $0,26 (0,33%) - до $78,77 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,66 (0,93%) - до $71,94 за баррель.

Евросоюз и Иран продолжат придерживаться обязательств в рамках действующего соглашения по ядерной программе Ирана, сообщил в минувшие выходные еврокомиссар по вопросам климата и энергетики Мигель Ариас Каньете.

Недавний отказ США от участия в этой сделке, предусматривающий возобновление санкций в отношении Ирана, в частности, нефтяного сектора страны, вызвал опасения сокращения поставок сырья на мировой рынок.

В настоящее время экспорт нефти из Ирана составляет порядка 2,4 млн баррелей в сутки (б/с), и, по мнению экспертов, под угрозой из-за решения США могут оказаться поставки в размере 400 тыс. - 1 млн б/с, пишет Dow Jones.

Соглашение с ЕС "может предотвратить сокращение экспорта нефти Ираном", отмечает президент Lipow Oil Associates Энди Липоу.

Тем временем, переизбрание президента Венесуэлы Николаса Мадуро на пост главы государства в минувшее воскресенье может привести к ужесточению международных санкций в отношении этой страны, отмечают эксперты.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в понедельник назвал вероятное падение добычи нефти в Венесуэле одним из главных рисков для рынка в ближайшие месяцы.

Ранее "Страна" сообщала, что нефть продолжает дорожать на фоне кризиса в Корее и на Ближнем Востоке.

Также Morgan Stanley ждет нефть по $90 за баррель на фоне революции в судоходстве.