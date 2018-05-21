Сегодня в Одессе произошел необычный конфликт с участием майдановцев. Они внезапно атаковали не "ватников" или "пособников оккупантов", а местного бизнесмена с израильским паспортом Романа Купера.

Под его офисом сегодня развернулось целое побоище с участием радикалов и спецназа.

Майдановцы во главе с их одесским предводителем Марком Гордиенко утверждают, что Купер основал "финансовую пирамиду". Бизнесмен в свою очередь говорит, что активисты вымогали у него 100 тысяч долларов. Причем, по данным "Страны", речь идет об эквиваленте этой суммы в биткоинах - ведь Купер является владельцем фирмы "Криптоленд".

Само название подразумевает, что израильтянин в Одессе занимался бизнесом с криптовалютами. Который, к слову сказать, давно находится в зоне особого внимания украинских силовиков. А бизнесменов, которые зарабатывают на биткоин-лихорадке, в Украине регулярно подвергают обыскам и даже похищают.

"Страна" разбиралась, как схлестнулись интересы одесских национал-патриотов и зарубежного предпринимателя, ступившего на тонкий лед криптовалютного бизнеса.

История конфликта

Конфликту между Купером и руководителем организации РГБ ("Рада громадскької безпеки") Гордиенко разгорелся несколько дней назад. Предприниматель заявил, что стал жертвой вымогательства и антисемитизма. Он утверждает, что евромайдановец Марк Гордиенко требует с него 100 000 долларов.

Гордиенко отверг эти обвинения и заявил, что доказательств у бизнесмена нет. А его "накат" на Купера связан исключительно с тем, что израильтянин открыл в Одессе "финансовую пирамиду". Также он обвинил Купера в сотрудничестве с охранной фирмой "Самсон", которую называет "этнической цыганской ОПГ".

Между тем, по данным "Страны", год назад Марк Гордиенко действительно предлагал владельцу "Криптоленда" пожертвовать на "защиту Одессы от РФ оккупантов" 10 биткоинов (тогда около $50 тысяч). Бизнесмен давать деньги отказался, мотивируя, что и так помогает ВСУ.

В результате Купер обратился за помощью в охранное предприятие "Самсон", причем к нему прикрепили бывших бойцов АТО, которых у Гордиенко называют бывшими беркутовцами и "сепаратистами".

Конфликт неожиданно обострился 2 мая - в день памяти Одесской трагедии. В этот день один из праворадикальных активистов на Куликовом поле оскорбил пришедшего туда Купера по национальному признаку.

Купер решил, что активист — представитель организации Марка Гордиенко (что не соответствовало действительности), и в ответ публично пообещал "поставить Гордиенко раком".

После этого Гордиенко через Facebook призвал своих сторонников собираться под офисом Купера на Фонтанской дороге. Что они и сделали днем 21 мая.

Потасовки на Фонтанской дороге

У офиса Купера активистов Гордиенко уже ждал отряд полиции и частные охранники "Самсона", с которым у них завязались столкновения.

Радикалы начали забрасывать офис, рядом с которым находились другие компании (например, "Новая почта"), яйцами, картошкой и помидорами. Часть этих "боеприпасов" попала в правоохранителей. Один из майдановцев был задержан, но потом отпущен на свободу.

Фото - Максим Войтенко, odessamedia.net

Во время инцидента дорогу к месту стычки блокировали вооруженные автоматами полицейские, не пропуская к офису Купера автомобили. А нанятые Купером охранники из "Самсона" заблокировали стеклянные двери офиса "Криптоленда" фанерой, чтобы уберечь их от метательного оружия майдановцев.

Фото - Максим Войтенко, odessamedia.net

Позже ситуация накалилась и прибыл спецназ, который вывел Купера из его офиса, посадил в полицейский бус и увез от толпы активистов. К тому времени они уже начали жечь на улице фаеры.

Купера выводят из офиса под защитой спецназа. Фото - Максим Войтенко, odessamedia.net

В ходе этих событий Гордиенко написал в Facebook, что акция сугубо мирная.

"Патриотические организации Одессы проводят мирную акцию по привлечению внимания власти, на уровне Киева, с целью убрать из Одессы финансовую пирамиду Романа Купера "Криптоленд". И деятельности легализованной, под видом охранной фирмы, этнической ОПГ "Самсон" , возглавляемой Андрюшей Бабенко".

Позже в сети появилось видео, на котором видно, как активисты Гордиенко пытаются штурмовать офис Купера и закидывают его чем-то.

Реакция властей на штурм

После событий на Фонтана, советник главы одесской полиции Руслан Форостяк написал пространный пост в Facebook, который звучит как минимум сочувственно к тому, что делали активисты Марка Гордиенко.

"Акция, по предварительным данным, имела целью привлечь внимание общества к сомнительной и противоправной деятельности, по мнению активистов, одного из "финансовых" учреждений, работающего у нас в городе.

Впоследствии возник конфликт с частным охранным агентством, охранявшим здание, хотя он не привел к серьезным последствиям, но, тем не менее, правоохранители вынуждены были вмешаться в ход событий и обеспечить охрану общественного порядка и неприкосновенности частной собственности, для чего был задействован спецназ полиции", - написал Форостяк.

Он предположил, что майдановцы могли совершать групповые хулиганские действия, но тут же уточнил, что камни они не бросали.

"Вместо этого, как оказалось, они применяли картофель, яйца и помидоры. По мнению активистов, массированный обстрел учреждения этими продуктами питания должен привлечь внимание общества и правоохранительные органы к вопросам, которые они поднимают", - пишет в довольно оправдательном тоне советник главы одесской полиции.

При этом он признал, что метание картошки "действительно напугало" очевидцев событий. Пострадавших, по его данным, нет.

В комментариях к посту Форостяка сразу отметили его "лояльный" тон к майдановцам Гордиенко.

"Камень в голову - хулигнаство. Картошка в голову - акция по привлечению внимания. Ясно-понятно, надо запомнить", - написал пользователь Дмитрий Барадай.

В то же время на фото, которые опубликовали одесские СМИ, видно, как в сторону офиса Купера летят не только одиночные помидоры или яйца. Радикалы кидали в своих оппонентов целые сумки, набитые чем-то.

Также есть фотографии, где один из майдановцев с размаху бьет кого-то дубинкой (см. заглавное фото к статье). А по данным "Таймера", активисты разбили автомобиль охранной фирмы, о чем также не упоминает Форостяк.

Об этом, кстати, ему также напомнили в комментариях под официальным постом в Facebook. "А машина сама разбилась. Бывает", - иронически написал Денис Корнышев.

Против кажущейся (со слов советника главного полицейского Одессы) безобидности акции говорит и факт спешной эвакуации из офиса "Криптоленда" самого Романа Купера - причем силами полицейского спецназа.

Почему атаковали криптовалютчика

Лояльный тон представителя одесской полиции объясняется очень просто - еще совсем недавно он был одним из руководителей "Ради громадської безпеки" и по сути занимал пост правой руки Марка Гордиенко.

Из соратников известного одесского майдановца он и пересел в кресло советника руководителя Нацполиции области. В этом свете организация Гордиенко выглядит сейчас практически "придворной". А по данным источников "Страны" в одесском горсовете, "РГБ" лояльно относится и к мэру города Геннадию Труханову.

При этом на Купера у правоохранителей на данный момент ничего нет - официально открытых уголовных дел нет. Возможно, поэтому он и стал жертвой "активистов", тесно связанных с властью.