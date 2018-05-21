С понедельника, 21 мая и до конца мероприятий по организации финального матча Лиги чемпионов УЕФА - в Киеве объявлен повышенный уровень террористической угрозы.

Об этом сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев, передает пресс-служба МВД Украины.

"С сегодняшнего дня и до конца мероприятий мы имеем повышенный уровень террористической угрозы. Взрывотехники всех регионов должны оперативно и своевременно передавать информацию о выявленных бесхозные вещи", - сообщил он.

В свою очередь, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой отметил, что до завершения финала Лиги Чемпионов подразделения МВД переведены в чрезвычайный режим работы.

Он добавил, что до завершения финала Лиги чемпионов подразделения МВД переведены в чрезвычайный режим работы.

"Будут задействованы 26 воздушных пунктов пропуска, 51 автомобильных, 53 железнодорожных. На этих пунктах пропуска будут работать до тысячи пограничников и привлеченные к 100 служебных собак. Организованное прибытия около 11 000 болельщиков через аэропорт Борисполь. Ожидается прибытие около 15 000 человек автомобильным транспортом", - отметил Яровой.

Первый заместитель главы МВД также отметил, что ответственность лежит не только на руководителях региональных подразделений, но и на всем личном составе. "Основная нагрузка идет именно на личный состав. От рядовых зависит успех всего мероприятия. Личный состав надо поощрять, поэтому я ставлю перед руководителями такую ​​задачу", - подчеркнул он.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Как сообщала "Страна", оргкомитет Лиги чемпионов опроверг слухи о массовой сдаче билетов еврофанами.

По словам уполномоченного по вопросам организации финала Лиги Чемпионов, многие болельщики намерены посетить Киев без наличия билетов на матч.

Мы также публиковали программу мероприятий на финал Лиги Чемпионов в Киеве.