В Киеве молодой человек, сняв футболку, решил проветриться, выбравшись в заднее окно Volkswagen Golf IV, попивая при этом "бодрящий напиток".

Об этом сообщает "Информатор" на своей странице в Facebook, опубликовав видеозапись.

Героя видеозаписи не смущал не белый день на дворе, ни то, что он находится в центре столицы. Действо прервал лишь стоящий на горизонте патруль полиции, который то ли не заметил происходящего, то ли не счел нужным наказать за такие "покатушки".

Очевидно, такие действия могут закончиться плачевно.

Видео: facebook.com/avto.informator.ua

Ранее "Страна" сообщала, что опубликовано видео тройного ДТП на проспекте Победы в Киеве у автостанции Дачная.

Также под Киевом столкнулись четыре автомобиля, есть погибший. Фото.