В Херсоне ливень затопил местный роддом
В воскресенье, 20 мая в Херсоне из-за дождя вода затопила подвал местного роддома по ул. Крымская в Днепровском районе.
Об этом сообщает пресс-служба Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Херсонской области.
"20 мая в 15:03 в Службу спасения "101" обратились за помощью со службы экстренного вызова "103". В результате мощного дождя затопило подвальное помещение роддома на ул.Крымская в Днепровском районе Херсона", – говорится в опубликованном сообщении.
Отмечается, что с помощью мотопомпы в 22:25 спасатели откачали воду из подвального помещения и лифтовой шахты.
Фото: kherson.dsns.gov.ua
Как сообщала "Страна", улицы Харькова превратились в реки после мощного ливня с градом. Проезжающие автомобили буквально плыли из-за дождя.
Напомним, что со вторника в Украину снова вернется жара.