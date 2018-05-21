В воскресенье, 20 мая в Херсоне из-за дождя вода затопила подвал местного роддома по ул. Крымская в Днепровском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Херсонской области.

"20 мая в 15:03 в Службу спасения "101" обратились за помощью со службы экстренного вызова "103". В результате мощного дождя затопило подвальное помещение роддома на ул.Крымская в Днепровском районе Херсона", – говорится в опубликованном сообщении.

Отмечается, что с помощью мотопомпы в 22:25 спасатели откачали воду из подвального помещения и лифтовой шахты.

Фото: kherson.dsns.gov.ua

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