Один из соратников Михаила Саакашвили Давид Сакварелидзе прокомментировал "Стране" новость о том,  что помощник лидера партии "Рух Новых сил" Северион Дангадзе подписал соглашение о сотрудничестве со следствием. 

"Я улыбнулся, когда мне сказали, что Дангадзе сотрудничает со следствием. Сотрудничество может произойти только с государственным органом, которое занимается объективным следствием. Сотрудничать с бандитами невозможно. Давление на мальчика, которого уже шесть месяцев держат в заключении ничем иным как шантаж и террор назвать нельзя", - сказал Сакварелидзе "Стране".

"Его держали в одноместной одиночной камере и каждую неделю подпускали к нему каких-то уголовных авторитетов, которые убеждали, что если Северион не даст лживые показания и не признает свою вину, то по нему будет исполнено решение: воры в законе с ним расправятся. Все эти свидания организовала оперативная служба СБУ во главе со следователем. Все закончилось тем, что к его матери Дангадзе три раза подходил незнакомый человек и три раза сломал ей на улице руку. Я не знаю, как лично бы я повел себя в ситуации, когда осуществляется террор на тебя и членов твоей семьи", - сказал Сакварелидзе.

По его словам, неделю назад Дангадзе заставили отказаться от адвокатов и предложили нового, удобного для СБУ правозащитника. "Мне сложно представить, какие признания они заставят его сделать. Также интересно, что оформление сделки о признании вины по информации, которую озвучила СБУ, произойдет на закрытом судебном заседании. И почему закрытом никто не объясняет", - сказал он.

"До окончания следствия и передачи дела в суд осталось несколько дней, поэтому они торопились сломать парня. Реально в деле ничего не было и они боялись отправлять в таком виде в суд".

Как сообщала "Страна", накануне Дангадзе отказался от своих адвокатов, в Рухе новых сил заявили, что он находится под давлением.

Ранее адвокат Дангадзе рассказал, как у Луценко проводили опознание соратника Саакашвили.

Мы писали, что свидетельница по делу Дангадзе на суде заявила, что ее показания прокуроры сфальцифицировали.

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