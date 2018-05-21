В Киеве проведут плановая профилактическая промывка сетей в Святошинском районе.

Об этом сообщили в "Киевводоканале".

В зону работ попадут сети на просп. Победы, бульв. Вернадского, ул. Витрука, ул. Краснова, ул. Депутатской, ул. Улитина, ул. Онискевича, ул. Крымского, ул. Степанченко, ул. Кржижановского.

Профилактическая промывка будет проводиться в ночь с 23 на 24 мая, а именно с 24:00 до 02:00. Предварительно осуществляется чистка и мойка резервуара чистой воды №1 на насосной водопроводной станции "Депутатская".

Профилактика проводится ночью, чтобы не создавать неудобства жителям. В течение времени выполнения работ "Киевводоканал" не рекомендует пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд. После завершения профилактических мероприятий перед применением воду из крана нужно спустить. Если визуально вода прозрачная и не имеет постороннего запаха, пользоваться ею вполне безопасно.

Ранее "Страна" сообщала о промывке труб. В ночь на 17 мая в трех районах Киева вода будет непригодной для использования.

Также сегодня ночью жители Оболони останутся без воды. Список улиц.