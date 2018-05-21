В ЗАО "АК "Киевводоканал" сообщили, что для надежной работы систем водоснабжения проводят ремонтные работы, в связи с чем будет отключено водоснабжение по ряду адресов.

Об этом сообщили на сайте предприятия.

Так, водоснабжение будет отключено по следующим адресам:

- 22 мая с 11:00 до 21:00 - ул. Черняховского, 2/21, 4, 12 (ж / б), 3, 3-А, 5, 5-А, 7, 7-А, 9 (п / б); ул. Эстонская, 5 (ж / б); ул. Кирпоноса, 10, 12, 11, 13 (ж / б), 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 5, 7, 7-А, 15, 17, 19, 21 , 23 (п / б);

- 22 мая с 09:00 до 22:00 - б-р Вацлава Гавела, 16 (завод), 18 (общежитие) просп. Комарова, 40 (торговый центр)

- 23 мая из 09:30 до 17:00 - ул. Стадионная, 5, 5-Б (офисы)

- 23 мая из 11:00 до 05:00 24 мая - ул. Порика, 18-А, 18-Б (СТО), 20 (магазин)

- 23 мая из 22:00 до 07:00 24 мая - ул. Ярославов Вал, 31/19, 17, 15, 26, 26-Б, 24 24-Б (ж / б), 22 (отель)

- 24 мая из 19:00 до 08:00 25 мая - ул. Ружинская, 14, 16, 18/59, 20, 54, 24, 26/41, 3/56, 5, 7/43, 11 (ж / б), 30 (школа), 11-А (д / с) , 15/18, 17, 19, 21/23, 25, 27, 36/16, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 (п / б); ул. Щербаковская, 52/1 (Государственная служба безопасности связи); ул. Саратовская, 39, 45 (ж / б), 14-А (д / с); ул. Муромская, 14, 16 (п / б);

- 24 мая из 20:00 до 07:00 25 мая - ул. Межевая, 119 (ж / д) ул. Полковая, 57 (мед. Учреждение), 57-А, 59, 59-А, 61, 61-А, 74, 58 (ж / б), 59-А (д / с), 76 (админ. Д.) ;

- 25 мая из 09:30 до 21:00 - просп. Голосеевский, 100/2 (ж / д)

30 мая из 09:00 до 24:00 - ул. Полковая, 55, 57, 57-А, 57-Б, 59, 59-А, 59-В, 61, 61-А, 72, 74, 76, 76-А, 78, 74/6, 119 (ж / б), 57-В (агрофирма)

Как сообщала "Страна", киевлянам пришли "космические" платежки за отопление, которое отключили месяц назад.

Кроме того, столичные власти объяснили, почему купание в фонтанах Киева опасно, вредно, и, поэтому находится под запретом. Среди опасностей, которые могут поджидать в фонтане - электрическое напряжение, скользкий гранит и качество воды.