И.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун развеяла ряд широко распространенных мифов о психическом состоянии человека и рассказала о средствах и путях предоставления помощи, а также - планах ее развития.

Об этом она рассказала в Facebook.

"Май - месяц информирования о психическом здоровье. Очень часто можно услышать утверждение, что на самом деле никто не знает, что такое психическое здоровье, что граница между нормой и патологией очень нечетка или размыта, а понятие психических расстройств являются надуманными специалистами и учеными.

Зато именно психическое здоровье позволяет людям реализовать свой потенциал, достигать своих целей, справляться с ежедневными стрессами, продуктивно и плодотворно работать и вносить вклад в свое сообщество.

Попробуем развенчать некоторые из популярных мифов относительно психического здоровья.

Миф 1. Люди, которые имеют психические расстройства являются "психами", "неадекватами", они опасны, их нужно изолировать от общества.

Реальность 1. Понятие «психическое расстройство» содержит широкий диапазон нарушений - тревожные расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство, зависимости, расстройства личности, биполярное расстройство, шизофрения, деменции и другие. Согласно исследованиям, в любое время на планете 1 из 10 человек страдает депрессией или тревожным расстройством, а один человек из ста болеет шизофренией.

В большинстве случаев поведение людей, имеющих психические расстройства, мало чем отличаются. Они пытаются вести нормальный образ жизни, работать, заниматься любимыми делами, но они очень страдают от непривычных ощущений, мыслей или эмоций, что не позволяет им полноценно функционировать, а стигма (клеймо - Прим.Ред.), которая окружает тему психических нарушений, становится препятствием обращению за помощью.

Для того, чтобы люди, которые имеют эти проблемы, получали необходимую помощь, такие услуги должны предоставляться начиная с первичного звена. Уже в ближайшее время начнем обучение специалистов первички распознавать и делать направление при распространенных расстройствах психического здоровья, а также делать базовые вмешательства.

Для специализированной помощи будут доступны услуги, максимально приближенные к месту проживания и работы людей, как в виде отдельных центров, так и отделений в поликлиниках, соматических больницах.

А заведения, где люди должны получать помощь в стационаре постоянно, не должны заниматься карательной психиатрией, но вместо этого - быть местами заботы и помощи.

Миф 2. Психические расстройства не возникают у детей и подростков. Все признаки, которые могут быть у них - это лишь "особенности возраста, они их перерастут".

Реальность 2: По меньшей мере один ребенок из пяти имеет периодические проблемы с психическим здоровьем. 70-75% психических расстройств начинаются в детском или подростковом возрасте - депрессия, тревожные расстройства, расстройства пищевого поведения и тому подобное.

Миф 3. Депрессия - это признак лени, плохого характера и нежелание что-то делать. "Надо просто взять себя в руки и вырваться из нее"

Реальность 3. Многочисленные исследования показывают, что депрессия не имеет ничего общего с ленью или слабостью характера. Это состояние, которое обусловлено нарушением химических процессов в мозге и изменениями в его функционировании. Психотерапия или медикаментозное лечение, а наилучшее сочетание обоих видов помощи, способствуют выздоровлению.

Миф 4. Зависимость (алкогольная, наркотическая) - это выбор человека, его образ жизни, который свидетельствует об отсутствии силы воли.

Реальность 4: Зависимость или аддикция - это сложный феномен, который охватывает многие факторы, среди которых генетические предпосылки, особенности среды или социального окружения, в котором растет и проживает человек, навыки справляться со стрессами, а также наличие других психических расстройств, например, депрессии. Преодоление зависимостей требует комплексных вмешательств и многопрофильной помощи.

Миф 5. Все люди, которые болеют психическими расстройствами, являются агрессивными и опасными

Реальность 5. Очень мало людей, имеющих психические расстройства совершают насильственные правонарушения, по сравнению с лицами, которые не имеют психических расстройств. Чаще, о чем меньше говорится в масс-медиа, люди с психическими расстройствами являются жертвами преступлений или насильственного поведения. Чаще всего это наблюдается в закрытых учреждениях - психиатрические больницы, дома-интернаты.

Миф 6. Людям с психическими расстройствами никогда не станет лучше, их невозможно вылечить

Реальность 6. В наше время лечения психических расстройств является гораздо лучшим по сравнению с предыдущими десятилетиями. Исследователи и специалисты постоянно разрабатывают новые методы и возможности лечения. Широкий спектр психофармакологических препаратов, методов психотерапевтических вмешательств, организации служб помощи и услуг значительно расширяют возможности выздоровления", - сообщила глава Министерства здравоохранения.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщала "Страна", Супрун рассказала, сколько надо спать украинцам в зависимости от возраста. По ее словам, неполноценный сон вредит здоровью в долгосрочной перспективе и вряд ли поспособствует запоминанию информации, выученной накануне.

Напомним, что Супрун обратила внимание на опасные "заглушки", что ставят водители вместо ремней безопасности.