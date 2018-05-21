В Одессе вчера на железнодорожной станции "Одесса-Восточная" на крыше вагона погиб 18-летний юноша.

Об этом пишет "Думская".

Он залез на крышу вагона около 15:00, чтобы сфотографироваться, и его ударило током. Парня доставили в городскую больницу, но врачи спасти его не смогли: юноша скончался от ожогов.



Отмечается, что это не первое такое происшествие на Одесской железной дороге и вообще в целом по Укрзализныце. Железнодорожники предупреждают, что в контактной сети железной дороги поддерживается напряжение в несколько тысяч вольт, и от вагонов следует держаться подальше.

Ранее "Страна" сообщала, что в одесском роддоме в шахте лифта разбился заместитель главврача.

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