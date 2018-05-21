Представители Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили бывшему народному депутату Николаю Мартыненко обвинительный акт. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на источник в САП в понедельник, 21 мая.

В прокуратуре добавили, что после того как остальным фигурантам в производстве о нанесении убытков национальной акционерной компании Энергоатом будут также будут вручены обвинительные акты, то производство будет передано в суд. Ожидается, что остальные подозреваемые завершат ознакомление с делом 22 мая.

Напомним, Мартыненко был задержан 20 апреля прошлого года в рамках расследования по факту хищения средств госпредприятием ВостГОК при закупке уранового концентрата. Уже через два дня суд отпустил на поруки Мартыненко. За него поручились 15 народных депутатов, а также несколько министров.

Как сообщала "Страна" 9 января 2018 Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование в отношении экс-главы комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, бывшего нардепа Николая Мартыненко, которому суд вернул загранпаспорт и разрешил уехать за границу.