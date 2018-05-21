Меган Маркл, после свадьбы ставшая герцогиней Сассекской, приготовила для самых близких гостей своего бракосочетания - трогательные подарки. Своей новой родственнице Кейт Миддлтон и шести ближайшим подругам она подарила золотые браслеты Zofia Day с символическим названием Kensington Bracelet.

Тонкая золотая цепочка с небольшим диском отлично впишется в минималистичный стиль герцогини Кембриджской, передает Tatler.

Основательница бренда Лиссет Полни уже успела поделиться своими эмоциями от того, что ей удалось стать причастной к такому грандиозному событию: "Для меня огромная честь быть частью истории и знать, что мои произведения подарены в память об этом важном дне".

Несмотря на то, что браслет был создан специально к свадьбе и в разработке дизайна Меган принимала участие лично, дизайнер решила запустить украшение в продажу. Теперь купить такой браслет может любой желающий — стоит он $450.

Подарки от Меган также получили маленькие подружки невесты — дочери ее подруги Бениты Литт Рилан и Реми, а также принцесса Шарлотта. Для них герцогиня придумала медальоны, которые получили названия Windsor Heart ("Сердце Виндзора") и Charlotte Bow ("Бантик Шарлотты").

KENSINGTON BRACELET от ZOFIA DAY, фото: tatler.ru

Кулоны WINDSOR HEART И CHARLOTTE BOW от ZOFIA DAY, Фото: tatler.ru

"Страна" писала о том, чем удивила королевская свадьба. Бракосочетание британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл назвали самым необычным за всю историю монархии.

Отметим, что Меган Маркл сменила свадебное платье на наряд от Стеллы Маккартни.