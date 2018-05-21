Европейские болельщики, которые прилетят в Киев без паспортов и только с ID-картами, не смогут попасть на территорию Украины, напоминают организаторы финала Лиги чемпионов УЕФА.

Специально для них в терминале главного столичного аэропорта будет организована небольшая фан-зона, сообщил менеджер по транспорту и мобильности во время проведения финалов ЛЧ-2018 Сергей Хижняк, передает Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что граждане ЕС путешествуют в пределах Шенгенской зоны без паспортов, имея на руках только ID-карту. Несмотря на то, что для въезда в Украину им не нужна виза, наличие паспорта при пересечении украинской границы является обязательным.

"Несмотря на то, что граждане ЕС въезжают в Украину без виз, им необходимо иметь с собой паспорт. Они привыкли путешествовать в рамках Шенгенской зоны и ЕС по ID-картам. Но этот документ не годится для въезда на территорию Украины, поэтому те болельщики, которые прилетят с ID-картами, к сожалению, не смогут попасть на футбол", - отметил Хижняк.

По его словам, трансляция финального матча ЛЧ в аэропорту Борисполь будет организована, чтобы "подсластить пилюлю" нерадивым болельщикам.

Впрочем, по словам представителя организаторов, о данном обстоятельстве и "Реал" и "Ливерпуль" информировали своих болельщиков, когда выдавали им билеты по своей квоте, также тех, кто покупал туры на финал, информировали об этом туроператоры.

Как сообщала "Страна", оргкомитет Лиги чемпионов опроверг слухи о массовой сдаче билетов еврофанами.

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Также на финал Лиги чемпионов болельщиков "Ливерпуля" и "Реала" повезут разными маршрутами из аэропорта.