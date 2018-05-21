В конце мая украинцы получат три выходных 26, 27, 28 мая по причине православного праздника - Дня Святой Тройцы, который припадает в этом году на воскресенье, 27 мая. Об этом сообщают "Украинские новости".

Выходной переносится на понедельник, 28 мая, что предусматривает статья 67 КЗоТ.

"Если праздничный день или нерабочий день совпадает с субботой или воскресеньем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего", - говорится в кодексе законов о труде.

Такое решение правительства носит рекомендационный характер и касается предприятий, учреждений и организаций с пятидневной рабочей неделей и двумя выходными, субботой и воскресеньем.

Исключение составляют "Укрпочта", органы Пенсионного фонда, Государственной казначейской службы и банковской.

Специальный режим работы банков и их учреждений в указанные дни устанавливает Национальный банк Украины.

Также "Страна" писала, что на этот же период (с 24 по 27 мая) в Киев съедутся тысячи фанатов на финал Лиги чемпионов. С 16 по 31 мая в Киеве на улицах Владимирской и Михайловской ограничили парковку на время проведения Лиги чемпионов.

Как сообщала "Страна", "Укрзализныця" увеличила число доппоездов на Троицу.