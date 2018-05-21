Стала известна полная программа праздничных мероприятий, которые пройдут 24 и 26 мая в Киеве в дни финалов Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/2018 среди женщин и мужчин.

Об этом сказано в обнародованной программе УЕФА "Фестиваля чемпионов", который будет принимать гостей в Киеве с 24 по 27 мая, сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, городские власти организовали 26 мая просмотр матча финала Лиги Чемпионов на Контрактовой площади.

Ultimate Champions Tournament (Турнир чемпионов), который особенно ждут болельщики, состоится 25 мая. На поле выйдут звезды Лиги чемпионов предыдущих лет: Давор Шукер, Педраг Миятович, Макманаман, Робби Фаулер, Андрей Шевченко, Кларенс Зеедорф, Деку и Ларссон.

"Фестиваль чемпионов" УЕФА — ежегодное событие, которое проходит в городе, который принимает финалы Лиги чемпионов УЕФА среди женских и мужских команд. В этом году "Фестиваль чемпионов" в центре Киева — на Крещатике — даст возможность почувствовать настоящий дух Лиги Чемпионов в одном из лучших спортивных "городков" мира и обещает еще больше развлечений, музыки и футбольных мероприятий от УЕФА и партнеров.

Программа "Фестиваля чемпионов":

24 мая

10:40 — открытие фестиваля, прибытие трофеев;

11:15 — футбольные фристайлеры;

12:30 — выступление струнного квартета Asturia;

14:00 — футбольные фристайлеры;

16:45 — украинская дрим-поп группа Latexfauna;

18:15 — выступление этно-группы ДахаБраха;

19:45 — киевская группа Adam;

21:30 — группа TNMK

23:00 — закрытие фестиваля.

25 мая

11:00 — открытие фестиваля

12:00 — футбольные фристайлеры;

14:00 — украинский DJ Omnia;

16:00 — трансляция турнира выдающихся чемпионов на экране;

20:00 — диджей Kill the buzz;

21:30 — выступление всемирно известного диджея Hardwell;

23:00 — закрытие фестиваля.

26 мая

11:00 — открытие фестиваля

11:45 — футбольные фристайлеры;

13:00 — футбольные фристайлеры;

14:00 — украинский альтернативный три-рок-группFontaliza;

15:15 — кавер-бэнд Carte Blanche;

16:30 — инди-рок группа Indytronics;

18:00 — DJ Omnia;

20:00 — закрытие Фестиваля без публичного просмотра финального матча на ул. Крещатик (публичный просмотр организовано на пл. Контрактовой).

27 мая

13:00 — открытие фестиваля, выступления музыкальных групп;

18:00 — поздравления руководства города

18:30 — концертная программа;

21:00 — закрытие фестиваля.

Организаторы призывают киевлян и гостей столицы не медлить и фотографироваться с Кубком Лиги чемпионов УЕФА среди мужчин до 26 мая включительно, а с Кубком чемпионата среди женщин — в день открытия, ведь уже вечером 24 мая он станет законным трофеем команды-победителя.

Также только один день можно увидеть Ultimate Champions Tournament, где на специально оборудованном поле на Крещатике сыграют звезды европейского футбола, которые создавали его историю; посетить галерею Чемпионов УЕФА, чтобы увидеть самые яркие моменты из предыдущих финалов мужских и женских соревнований.

В украинской команде будут играть послы обоих финалов Лиги чемпионов УЕФА 2018 среди мужчин и женщин — Андрей Шевченко и Ия Андрущак. Команда будет выступать под тренерским наблюдением мировых звезд бокса Владимира Кличко и Виталия Кличко, мэра Киева.

Формат турнира: два полуфинала, матч за третье место и финал. Расписание матчей: 16:00-16:30 Первый полуфинал; 16:45-17:15 Второй полуфинал; 17:30-18:00 Матч за третье место; 18:15-18:45 Финал.

Ранее "Страна" сообщала, что оргкомитет Лиги чемпионов опроверг слухи о массовой сдаче билетов еврофанами.

Также лица силовиков на финале ЛЧ разрисуют в цвета "Реала" и "Ливерпуля".