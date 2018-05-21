Из-за массового отравления школьников слезоточивым газом в областном центре, в учреждениях образования города Вознесенска Николаевской области - ввели пропускной режим.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Вознесенска.

"В связи с массовым отравлением детей слезоточивым газом в общеобразовательной школе №6 г. Николаева, городской голова Вознесенска Виталий Луков дал срочное поручение управлению образования по максимальному усилению пропускного режима во всех учреждениях образования города", - говорится в сообщении.

Как отмечается, директора и воспитатели образовательных учреждений должны, в частности, провести разъяснительную работу с родителями и школьниками для недопущения в Вознесенске ситуации подобной той, которая произошла сегодня в Николаеве.

Как сообщала "Страна", в школе Николаева более 400 человек отравились неизвестным аэрозолем. Школу продолжают обследовать.

В Украине это уже не первый случай массового отравления детей в школе. Так, 8 мая во время линейки в черкасской школе № 8 дети начали терять сознание. По состоянию на вечер того же дня количество госпитализированных составляло 56, из них 12 находились в отделении интенсивной терапии.

Напомним, что с 2019 года для контроля питания в образовательных учреждениях введут систему HACCP.