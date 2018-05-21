Защита главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, арестованного 17 мая на два месяца Херсонским городским судом, обжаловала его арест. Об этом сообщил адвокат Андрей Доманский.

"По почте отправили апелляцию в адрес апелляционного суда Херсонской области. Завтра также отправим с нарочным в канцелярию апелляции в Херсоне", - цитирует его "РИА Новости".

Вышинский был задержан сотрудниками СБУ утром 15 мая в Киеве. После этого украинские спецслужбы провели обыски в центральном офисе "РИА Новости Украина", в пресс-центре агентства, а также в квартирах нескольких журналистов.

В СБУ заявили о якобы раскрытии деятельности подконтрольной РФ сети медиаструктур, которые использовались для ведения "гибридной информационной войны против Украины".

Как сообщала "Страна", Россия обратилась к комиссару Совета Европы Дунье Миятович по поводу задержания Вышинского.

Мы писали, что "Репортеры без границ" требуют справедливости в отношении Вышинского.

Также мы сообщали, о чем говорили Меркель и Путин на встрече в Сочи, среди тем был газ и Вышинский.