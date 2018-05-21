В зоне проведения Операции Объединенных сил - на окраине Горловки Донецкой области - сегодня ночью произошло очередное обострение. Разведгруппа 46 батальона ВСУ "Донбасс – Украина" атаковала передовой блок-пост сепаратистов перед поселком Гольмовский и захватила троих боевиков, четвертый – был убит.

Отход бойцов ВСУ был прикрыт плотным артиллерийским огнем украинских батарей. В ответ сепаратисты обстреляли позиции ВСУ. В итоге канонада продлилась до недавнего времени – об этом сообщили источники "Страны" в действующих подразделениях ВСУ.

Собственно, бои на Горловском направлении не стихают уже более недели. "Страна" уже рассказывала, как обострилась ситуация в городе.

По словам старшего офицера штаба ООС, Горловка считается командованием Объединенных сил наиболее выгодным в стратегическом отношении направлением для так называемого "затягивания петли" вокруг Донецка.

"Горловка окружена выгодными высотами, в том числе в поселке Южный, тот, кто владеет опорными позициями на этих высотах по сути владеет городом. С них легко простреливается весь город. Поэтому если высоты вокруг Горловки будут под ВСУ, саму Горловку сепаратисты сдадут без боя. Просто нет смысла там погибать – все как на ладони. Соответственно, Горловка – это стратегический плацдарм для наступления на Дебальцево и Енакиево. Таким образом, стягивается петля вокруг Донецка. Тем более ВСУ формально не нарушает минских договоренностей – высоты вокруг Горловки относятся к так называемой "серой зоне". И мы имеем полное право занять "серую зону", такое передвижение наступлением как бы не считается", - пояснил нам офицер ВСУ.

В ходе артиллерийских дуэлей между ВСУ и сепаратистами пострадали жилые дома в самой Горловке и ее окраин, состоящих из нескольких поселков, погибло два человека, ранено еще четверо. Жителей Горловки предупредили о возможном массированном обстреле города и предложили быть готовыми провести ближайшие несколько суток в бомбоубежищах и подвалах.

Интенсивные обстрелы породили слухи о танковых атаках на окраины Горловки. Однако источники "Страны" в ВСУ опровергли информацию о танковом наступлении. "Танки в атаке на окраины Горловки не участвовали. Там слишком крутой рельеф. Выезжали БМП и БТР, поддерживали огнем нашу пехоту. Но существенных успехов наша атака не принесла – лишь на несколько десятков метров приблизились к Горловке. У нас два двухсотых, и шесть раненых", - пояснил боец бригады, которая принимала участие в наступлении.

Ранее "Страна" разбиралась, что происходит под Горловкой, где обострились бои, гибнут военные и мирные жители.