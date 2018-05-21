Появилось видео первых минут после подрыва гранаты 25-летним военным под Ивано-Франковском, в результате которого двое людей тяжело ранены, всего получили ранения 9 человек.

Запись опубликовала ТСН.

Среди пострадавших - жена военного. Ей осколки гранаты попали в глаз.

Нападавшего задержали. Во всем виновата ревность, говорят в полиции. Мужчина из зоны боевых действий приехал к жене в отпуск. В кафе поссорился с местными. Те его избили. Поэтому военный бросил гранату, предварительно, Ф-1. Во время обыска у него дома полиция нашла еще боеприпасы. Военные также проводят расследование.

"Граната Ф-1 - одна из самых опасных. Имеет очень сильную убойную силу. Если это действительно она, экспертиза подтвердит, то этим людям очень повезло", - говорит заместитель начальника ГУ НП в Ивано-Франковской области Игорь Бабюк.

Ранее "Страна" писала о подробностях взрыва гранаты в Прикарпатье.

Также сообщалось, что сержант ВСУ хранил дома целый арсенал оружия.