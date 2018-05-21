Сегодня, 21 мая, Шевченковский районный суд Киева на заседании по обвинению экс-главы ГФС Украины Романа Насирова и руководителя департамента ГФС Украины отказал стороне защиты в отводе прокурора.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в соцсети Facebook.

Отвод прокурора, по мнению САП, был необоснован и направлен на затягивание судебного заседания и потерю времени на зачитывание обвинительного акта.

"Во время, которое осталось в судебном заседании, прокурор продолжил зачитывать обвинительный акт. Отмечаем, что сторона защиты выдвинула требование читать с указанием тире, дробей, исходных номеров. На сегодня зачитано 245 страниц обвинительного акта", - отмечают в САП.

По требованию защиты в САП начали зачитывать полный текст обвинительного акта на 774 страницах 7 декабря 2017 года.

Следующее судебное заседание назначенно на 9:00 30 мая.

Фото: facebook.com/sap.gov.ua

Как сообщала "Страна", 2 марта 2017 года детективы НАБУ уведомили о подозрении в совершении преступления главу ГФС Романа Насирова, после чего его задержали в больнице "Феофания". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

7 декабря в Шевченковском райсуде Киева состоялось судебное заседание по рассмотрению по сути обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению главы ГФС и руководителя департамента службы. Кроме того, Насирову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК.

21 мая адвокаты Романа Насирова заявили, что обращаются к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой предпринять меры для защиты конституционных гарантий адвокатуры в связи с нарушениями адвокатской тайны сотрудниками НАБУ, которые зафиксировали общение Романа Насирова с защитой, а затем пытались использовать эти записи как доказательства обвинения в суде.

Также "Страна" писала, что Насирову вернули украинский паспорт, но электронный браслет не сняли.