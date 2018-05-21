На заседании комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия, которое началось с опозданием, депутаты утвердили проект закона об Антикоррупционном суде ко второму чтению.

Об этом сообщает Громадське.

По словам председателя комитета Руслана Князевича проект утвержден, за исключением 70 поправок, касающихся процедуры вето кандидатов в состав Антикоррупционного суда со стороны совета международных экспертов.

"Мы поговорили со спикером Верховной Рады и Андрей Владимирович предложил, чтобы комитет вынес этот вопрос за скобки и передал проект в сессионный зал. Но параллельно дискуссия по этому вопросу продолжится", - рассказал депутат.

Также Князевич сообщил, что вечером 21 мая проект будет обсуждаться в режиме скайп-конференции между спикером Рады Андреем Парубием и представителями МВФ и Венецианской комиссии, где они попытаются согласовать окончательный текст проекта.

Сегодня сообщалось, что секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт примет участие в рассмотрении законопроекта об Антикоррупционном суде в профильном комитете ВР. Вместе с ним на заседание прибудет один из авторов заключения Венецианской комиссии, эксперт Георгий Папуашвили.

Ранее спикер Рады Андрей Парубий заявлял, что на пленарной неделе 22-25 мая парламент должен перейти к рассмотрению данного законопроекта. В ходе доработки после первого чтения к законопроекту подали почти две тысячи поправок. Парубий не исключил, что рассмотрение может занять несколько пленарных дней.

Также мы разбирались, почему Рада решила вдруг начать создавать антикоррупционный суд, который приняли в первом чтении еще 1 марта.