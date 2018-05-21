В Киеве двое нетрезвых мужчин разбили стекло в припаркованном автомобиле Volkswagen на проспекте Тычины, 7, чтобы там поспать. Об этом сообщает kyivoperativ.info.

Прохожие позвонили 102 и на место приехало Управление полиции охраны в Киеве. Мужчин задержали.

Фото: kyivoperativ.info

Фото: kyivoperativ.info

Фото: kyivoperativ.info

Фото: kyivoperativ.info

В ночь на четверг, 15 марта, в Киеве на улице Ивана Пулюя (Турецкий городок) неизвестные разбили окна в нескольких автомобилях.

Напомним также, что в метро Киева бомж избил полицейского. Оказалось, что при открытии станции метро "Золотые ворота" сотрудник полиции увидел мужчину, который спал у дверей. На его просьбу освободить проход неизвестный резко сбил его с ног и набросился с кулаками, а потом побежал в сторону платформы.

Также "Страна" писала, что на вокзале в Киеве создали "биржу бомжей" для участия в митингах.