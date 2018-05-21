На место ДТП со школьницами, в Борисполе Киевской области люди несут цветы и детские игрушки.

Об этом сообщает ТСН.

По версии очевидцев, один автомобиль остановился у обочины, чтобы пропустить девочек, которые переезжали дорогу на роликовых коньках. После этого автобус, двигавшийся во второй полосе, сбивает школьниц и останавливается лишь через 30 метров от пешеходного перехода.

По словам матери одной из пострадавших - девочки катались на роликах. Кадры первых минут после дорожной трагедии на телефоны сняли прохожие.

В результате дорожной трагедии погибла 11-летняя девочка. Вторая пострадавшая, 10-летняя Альбина госпитализирована в реанимацию.

Водителя рейсового автобуса Чигирин-Киев сразу забрали полицейские, чтобы не допустить самосуда. Потерпевшую девочку доставили в реанимацию. Несмотря на полученные травмы, жизни школьницы ничто не угрожает.

"Состояние ее стабильное, находится в реанимационном отделении. Диагноз - перелом левой голени, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга", - сообщила дежурный врач Надежда Денисова.

От палаты, где лежит Альбина, не отходит ее мать.

"Просто на роликах катались. Позвонила женщина, ребенок дал номер. Я прибежала - ее уже на скорой забирали", - рассказала мать.

Эту ночь водитель автобуса провел в изоляторе, вскоре ему должны избрать меру пресечения. По предварительным данным, он был трезв.

Фото: ru.tsn.ua

Видео: youtube.com/ТСН

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