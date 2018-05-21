У народного депутата из "Воли народа" Александра Пономарева, с которого хотят снять депутатскую неприкосновенность, неизвестные украли из квартиры в Запорожской области $200 тысяч.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Кража была совершена 16 или 17 мая. Воры взломали замок на входных дверях помещения нардепа в Бердянске и вынесли оттуда деньги на общую сумму более $200 тысяч.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 185 УКУ – кража.

Александр Пономарев входит в состав депутатской группы "Воля народа" и является председателем подкомитета по вопросам автомобильных дорог и дорожного хозяйства комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта.

На следующий день после кражи, 18 мая, генеральный прокурор Украины внес на рассмотрение ВР представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Александра Пономарева.

Основанием для подачи ходатайства стало обвинение в том, что нардеп совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 171 УК Украины — незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, а так же умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности.

Ранее "Страна" сообщала, что 45 депутатов просят Конституционный суд проверить законность назначения Луценко генпрокурором.

Также регламентный комитет Рады получил представление на нардепа Дунаева.