Помощник лидера партии "Рух Новых сил" Михаила Саакашвили Северион Дангадзе подписал соглашение о сотрудничестве со следствием. Об этом сообщил источник Insider.

"Дангадзе, голос которого якобы есть на "пленках Курченко" подписал соглашение со следствием", - сказал собеседник.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что на этой неделе должно быть закрыто судебное заседание, на котором должна быть утверждена эта сделка со следствием.

"27 мая истекает срок для пребывания Дангадзе под стражей и срок проведения следствия", - сказал собеседник.

Напомним, накануне Дангадзе отказался от своих адвокатов, в Рухе новых сил заявили, что он находится под давлением.

5 декабря 2017 года руководителю Киевского областного отделения партии "Рух новых сил" Дангадзе объявили о подозрении в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки. Луценко заявил, что Дангадзе через доверенное лицо обратился к беглому бизнесмену Курченко с предложением финансировать деятельность лидера ДНС Михаила Саакашвили.

По словам Луценко, правоохранители зафиксировали получение людьми из окружения Саакашвили около 500 тыс. долларов. Почти половину этой суммы Дангадзе получил под контролем украинских спецслужб, то есть с переписыванием номеров купюр, также была зафиксирована передача средств.

Как сообщала "Страна", ранее адвокат Дангадзе рассказал, как у Луценко проводили опознание соратника Саакашвили.

Мы писали, что свидетельница по делу Дангадзе на суде заявила, что ее показания прокуроры сфальцифицировали.