82-летний народный артист Валентин Гафт, который перенес операцию в московской клинике и страдает от болезни Паркинсона, пересел в инвалидное кресло. Недавно он прибыл в кресле и на эфир программы "Звезды сошлись" на НТВ. Об этом сообщает Газета.ru.

Несмотря на болезнь, он все еще хочет играть в театре и кино и просит режиссеров звать его в новые проекты.

"Иногда зовут, а потом отказываются. Мол, я разваливаюсь на глазах. А я же этим живу, хочу работать", – сетует Гафт.

Сейчас о Гафте заботится его супруга Ольга Остроумова, его поддерживают поклонники и друзья.

"Порой мы ведем его до сцены, он с трудом передвигается, чувствует себя ужасно. И тут выходит на сцену, и проблемы со здоровьем будто чудом проходят", – поделился один из друзей артиста.

Как сообщала "Страна" Валентин Гафт попал в больницу в Москве в декабре прошлого года. По мнению медицинских специалистов, у знаменитого актера болезнь Паркинсона.

Валентин Гафт снялся в таких фильмах как "Гараж", "Анкор, еще Анкор", "Небеса обетованные", "Мастер и Маргарита" и другие.