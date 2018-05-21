На курортах Азовского моря после сильных дождей, которые накрыли побережье 19-20 мая, пляжи и прибрежные воды покрылись зелеными водорослями - камкой.

Экологи утверждают, что подобное явление свидетельствует о чистоте воды и здоровье моря, а также об увеличении содержания в нем йода. Об этом сообщает издание "ПроБердянск".

В свою очередь водоросли не отпугнули отдыхающих, которые уже съехались в курортный Бердянск. Многие купаются в море, температура которого составляет 19-20 градусов тепла.

Фото: pro.berdyansk.biz

Известно, что камка – морская водоросль, часто встречается на побережье Азовского и Черного моря. Камку часто прибивает к берегу после шторма. Часть водорослей высыхает на солнце, другая часть превращается у берега в слой пузырящейся смеси, которая перерабатывается микроорганизмами и образует черную грязевую жижу — лечебное сырье в естественном морском состоянии.

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