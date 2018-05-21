Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, проигравшая Дональду Трампу, пришла на встречу с выпускниками Йельского университета с советской армейской шапкой-ушанкой.

Как сообщает СBS.

В университете есть традиция надевать на эту встречу необычные головные уборы.

Хиллари Клинтон заявила, что тоже принесла шапку, "русскую шапку".

После этого Клинтон достала черную меховую ушанку с прикрепленным к ней советским символом — красной звездой с серпом и молотом. При этом, как следует из видеозаписи, надевать шапку экс-госсекретарь не стала, лишь продемонстрировав ее залу.

"Если ты не можешь победить их, присоединяйся к ним", - заявила она.

Фото: cbs.com

Клинтон таким образом, скорее всего, намекнула на свой проигрыш на выборах 2016 года, а также на президента США Дональда Трампа, являвшегося ее основным соперником в ходе борьбы за Белый дом. В отношении Трампа и его помощников назначенный Минюстом спецпрокурор уже год проводит расследование в связи с якобы имевшим место сговором с представителями РФ.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что "Нет никаких доказательств связи штаба Трампа с Россией", - доклад Комитета по разведке Конгресса США.

Также Хиллари вдруг вспомнила последний вопль первого министра обороны США перед прыжком из окна.