Клинтон потроллила Трампа шапкой-ушанкой со звездой СССР. Фото, видео
Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, проигравшая Дональду Трампу, пришла на встречу с выпускниками Йельского университета с советской армейской шапкой-ушанкой.
Как сообщает СBS.
В университете есть традиция надевать на эту встречу необычные головные уборы.
Хиллари Клинтон заявила, что тоже принесла шапку, "русскую шапку".
После этого Клинтон достала черную меховую ушанку с прикрепленным к ней советским символом — красной звездой с серпом и молотом. При этом, как следует из видеозаписи, надевать шапку экс-госсекретарь не стала, лишь продемонстрировав ее залу.
"Если ты не можешь победить их, присоединяйся к ним", - заявила она.
Фото: cbs.com
Клинтон таким образом, скорее всего, намекнула на свой проигрыш на выборах 2016 года, а также на президента США Дональда Трампа, являвшегося ее основным соперником в ходе борьбы за Белый дом. В отношении Трампа и его помощников назначенный Минюстом спецпрокурор уже год проводит расследование в связи с якобы имевшим место сговором с представителями РФ.
Видео: youtube.com
Ранее "Страна" сообщала, что "Нет никаких доказательств связи штаба Трампа с Россией", - доклад Комитета по разведке Конгресса США.
Также Хиллари вдруг вспомнила последний вопль первого министра обороны США перед прыжком из окна.