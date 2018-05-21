Работники крупнейшего в Украине Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" после четырехдневной забастовки приступили к работе.

"Вчера, 20 мая, после четырехдневной забастовки, третья смена железнодорожников приступила к работе, в ночь с воскресенья на понедельник вышла первая, а с сегодняшнего утра работает вторая (всего четыре смены). В настоящий момент цех по эксплуатации железнодорожного транспорта ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" работает стабильно, на линии задействовано 82 тепловоза (все – собственные). Предприятие готовится к постепенному восстановлению полного металлургического цикла и работы всех агрегатов", - сообщается в пресс-релизе компании в понедельник.

При этом отмечается, что несмотря на тяжелое финансовое положение, вызванное резким снижением объемов производства, менеджмент ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" делает все возможное, чтобы обеспечить социальную защиту своих работников, не допустить срыва выплаты зарплаты за май, но компания вынуждена приостановить реализацию ряда своих социальных проектов.

Пока продолжают работать собственные детские оздоровительные лагеря "Парус" и "Буревестник", пансионаты "Азов" и "Алые паруса", бесплатные для сотрудников базы отдыха предприятия. Также сохраняются льготные цены на питание в столовых и буфетах, обеспечение медицинского страхования.

Дальнейшее финансирование социальных объектов и предоставление льгот зависит от ситуации, которая будет складываться на предприятии.

Как сообщала Страна, ранее на "АрселорМиттал Кривой Рог" заявили, что рабочие железнодорожного цеха требуют зарплату в тысячу евро.

Мы писали, что металлурги "АрселорМиттал Кривой Рог" начали работать по инструкциям и остановили комбинат.