Кузина принца Гарри Китти Спенсер, которая появилась на свадьбе принца Гарри с Меган Маркл, не осталась незамеченной папарацци. 27-летняя девушка - племянница принцессы Дианы, которая очень похожа на знаменитую родственницу внешне.

Об этой девушке пишет таблоид Tatler.

27-летняя Китти - старшая дочь графа Чарльза Спенсера, родного брата принцессы Дианы, и бывшей модели Виктории Айткен. Роль маленького пажа на их свадьбе в 1989 году выполнял не кто-нибудь, а пятилетний принц Гарри. Мать Китти страдала от алкогольной и наркотической зависимости, а также от расстройств пищевого поведения. По слухам, граф изменял ей со своей коллегой - это не способствовало здоровому климату в семье, где помимо Китти росли близняшки Элайза и Амелия и младший сын Луи. В 1995 году семья переехала в Южную Африку, чтобы скрыться от прессы, а в 1997 году Чарльз и Виктория развелись. Дети остались жить с матерью.

Китти выросла вдали от таблоидов. Первый раз она появилась перед публикой на поминальной службе в честь 10-летия со дня гибели Дианы в 2007 году. А в 2009 году она кружилась в вальсе на паркете парижского отеля Крийон во время ежегодного Бала дебютанток, где компанию ей составили дочери оскароносных актеров - Франческа Иствуд и Отэм Уитакер.

В 2011 году Китти была среди гостей свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон - уже тогда миловидная блондинка привлекла внимание прессы.

В Университете Кейптауна Китти изучала психологию, политику и английскую литературу.

В 2012 году леди Спенсер переехала в Лондон, где продолжила обучение в Regent's University, где получила степень магистра в области бренд-менеджмента. Так что красота, благородное происхождение и мастерское умение носить шляпки - не единственные достоинства девушки.

Китти дважды появлялась на обложке британского Tatler. Она заключила контракт с агентством Storm Management, которое представляет Кейт Мосс, Синди Кроуфорд, Кару Делевинь и Джордан Данн. Покорение модных высот началось с японского Vogue, для обложки которого она снялась, а также Недели моды в Милане, на подиуме которой девушка дебютировала в прошлом сезоне.

Кузена принца Гарри участвует во всех показах и рекламных кампаниях Dolce & Gabbana. Разумеется, на свадьбу к кузену Гарри она пришла в созданном ими зеленом платье, на подоле которого распустились живописные цветы, нанесенные на ткань вручную.

У девушки были длительные романы с английским игроком в крикет Ником Комптоном и магнатом в сфере недвижимости Николо Бараттьери ди Сан Пьетро, который был на 20 лет старше ее и за четыре года отношений так и не удосужился сделать девушке предложение. За что и получил отставку. Сейчас, по слухам, сердце роковой красавицы свободно.

Фото: tatler.ru

Фото: tatler.ru

Фото: tatler.ru

Фото: tatler.ru

Фото: tatler.ru

Напомним, "Страна" также писала все, что известно о Меган Маркл, на которой женился принц Гарри.

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