Утром во вторник, 22 мая, в Украине с теста по математике начнется сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

В УЦОКО уточняют, что допуск абитуриентов к пункту тестирования продлится с 10:15 до 10:50, начало самого тестирования - в 11:00.

Участники могут быть допущены на экзамен только при наличии следующих документов: оригинала сертификата ВНО, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате; приглашения-пропуска для участия в тестировании.

"В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов абитуриент к пункту проведения ВНО допущен не будет", - подчеркивают в УЦОКО.

Центр советует участникам тестирования ознакомиться с адресом прохождения ВНО по математике, указанном в приглашении-пропуске на информационных страницах.

Рекомендуется иметь при себе две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также, по желанию, прозрачную бутылку с питьевой водой.

"Напоминаем, что в течение времени, отведенного на сдачу теста, абитуриент не должен иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования", - отметили в Центре тестирования.

На выполнение заданий отведено 180 минут. Общее количество заданий работы - 33. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, - 62.

В 2018 году более 335 тысяч выпускников украинских школ собираются принять участие в основной сессии ВНО.

Основная сессия ВНО продлится до 13 июня и завершится тестированием по химии. Тестирование по предметам: украинский язык и литература состоится 24 мая, испанский, немецкий и французский языки - 29 мая, английский язык - 1 июня, биология - 4 июня, история Украины - 6 июня, география - 8 июня и физика - 11 июня.

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